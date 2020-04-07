Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462
За сутки умерли 7 человек.
По состоянию на утро 7 апреля, количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462. Умерли 45 пациентов, выздоровели 28, говорится на странице Минздрава в Facebook.
За сутки зафиксировали 143 новых случая, из них 32 - у медиков и 9 у детей.
"Из 143 человек в больницы были госпитализированы 35 человек, из них два ребенка и один медработник. На аппарате ИВЛ из новых госпитализированных находятся 7 лиц. Мы можем сказать, что они в критическом состоянии и нуждаются в реанимации", - сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Статистика по областям:
- Винницкая - 77;
- Волынская - 34;
- Днепропетровская - 15;
- Донецкая - 10;
- Житомирская - 11;
- Закарпатская - 38;
- Запорожская - 41;
- Ивано-Франковская - 160;
- Кировоградская - 53
- Киев - 253;
- Киевская область - 97;
- Львовская - 29;
- Луганская - 3;
- Одесская - 30;
- Полтавская - 12;
- Ровенская - 40;
- Сумская - 51;
- Тернопольская - 168;
- Харьковская - 1;
- Херсонская - 13;
- Хмельницкая - 10;
- Черновицкая - 247;
- Черкасская - 62;
- Черниговская - 7.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утром 7 апреля, в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на коронавирус", - говорится в сообщении.
Ляшко добавил, что из всех случаев обнаружения COVID-19 - 104 у детей. Из 1462 пациентов амбулаторно лечатся около 700 человек.
Напомним, по состоянию на 7 апреля, в мире коронавирус был обнаружен у 1 347 892 человека. Больше всего случаев COVID-19 подтверждены в США - свыше 368 000.