По состоянию на утро 7 апреля, количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462. Умерли 45 пациентов, выздоровели 28, говорится на странице Минздрава в Facebook.

За сутки зафиксировали 143 новых случая, из них 32 - у медиков и 9 у детей.

"Из 143 человек в больницы были госпитализированы 35 человек, из них два ребенка и один медработник. На аппарате ИВЛ из новых госпитализированных находятся 7 лиц. Мы можем сказать, что они в критическом состоянии и нуждаются в реанимации", - сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Статистика по областям:

Винницкая - 77;

Волынская - 34;

Днепропетровская - 15;

Донецкая - 10;

Житомирская - 11;

Закарпатская - 38;

Запорожская - 41;

Ивано-Франковская - 160;

Кировоградская - 53

Киев - 253;

Киевская область - 97;

Львовская - 29;

Луганская - 3;

Одесская - 30;

Полтавская - 12;

Ровенская - 40;

Сумская - 51;

Тернопольская - 168;

Харьковская - 1;

Херсонская - 13;

Хмельницкая - 10;

Черновицкая - 247;

Черкасская - 62;

Черниговская - 7.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утром 7 апреля, в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на коронавирус", - говорится в сообщении.

Ляшко добавил, что из всех случаев обнаружения COVID-19 - 104 у детей. Из 1462 пациентов амбулаторно лечатся около 700 человек.