Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве упала более чем на четверть

В столице за 14-ю неделю 2020 года зарегистрировано 7,9 тыс. больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 65,1%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 2676,7. Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 23,8% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. За неделю заболели 3064 ребенка (снижение на 28,9%) и 4836 взрослых (снижение на 20,3%).

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“В структуре заболеваемости дети составляют 38,8%, а на предыдущей неделе – 41,5%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 29,1% – зарегистрировано 1352 случая”, – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Чиновник отметил, что в медучреждения Киева за 14-ю неделю были госпитализированы 45 человек, из них 41 – ребенок.

Как сообщала KV , за минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, увеличилось еще на 22 человека. Среди них – двое медиков. Всего в Киеве уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, с сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине вступают в силу новые ужесточенные требования карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим накануне украинское правительство решило ответить на наиболее часто возникающие вопросы у украинцев по поводу новых ужесточившихся требований карантина. Среди прочего, теперь в публичных местах нельзя появляться без маски или респиратора. В то же время посещение парков и скверов полностью под запретом. Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, тоже нельзя. Штрафы за нарушение карантина внушительные – от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен.