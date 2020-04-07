В Мукачево умер мужчина с подозрением на коронавирус

61-летний мужчина скончался в "скорой" по дороге в областную инфекционную больницу.

В Мукачево умер мужчина с подозрением на коронавирус
Фото: mukachevo.net

В понедельник, 6 апреля, во время транспортировки из Мукачево в Ужгородскую областную инфекционную больницу скончался 61-летний мужчина с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщили в Мукачевском горсовете, пишет Мукачево.net.

"Известно, что оба теста на коронавирус показали отрицательный результат. О непосредственной причине смерти будет известно после проведения патолого-анатомического вскрытия", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Закарпатской области зафиксировали первую смерть от коронавируса. От COVID-19 умерла женщина, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в Иршавской районной больнице. Умершей был 71 год.

В соседней Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавируса.

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