Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на помощь больным коронавирусом медикам

Для получения средств на лечение нужно зарегистрироваться и подтвердить свой статус.

Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на помощь больным коронавирусом медикам
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на лечение медиков, больных COVID-19. Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook.

"Украинские бизнесмены присоединились к социальной компании Минздрава #ПідтримуюЛікарів и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медиками, которые заразились при исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Для получения помощи нужно оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медработника и диагноз.

Фото: helpdoctors.com.ua

Напомним, что в Тернопольской области больше четверти людей, заразившихся коронавирусом (44 человека), являются медработниками.

35 человек заболели в Монастырисском районе, четыре - в Кременецком, два - в Залещицком и по одному - в Козовском, Бучачском районах и Тернополе. Все они за единственным исключением заразились на работе.

По состоянию на 2 апреля, в Минздраве сообщали, что коронавирусом заразились 26 украинских врачей.

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