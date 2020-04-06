В Николаеве совершили покушение на Мультика

Фото: mk.npu.gov.ua

В понедельник, 6 апреля, в Николаеве в бизнес-центре "Техноконтракт", расположенном на проспекте Центральном, произошла стрельба. Был ранен местный бизнесмен.

Как сообщает николаевская полиция, информация о происшествии поступило около 14:00.

Издание "Новости N" со ссылкой на свидетелей из соседней автомойки пишет, что было несколько выстрелов. Услышав звуки пальбы, они выскочили на улицу и увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Пострадавшим якобы является известный в регионе бизнесмен Михаил Титов (Мультик).

Фото: mk.npu.gov.ua

"На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники управления уголовного розыска и управления стратегических расследований. Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По информации местного издания "Преступности.НЕТ", раненый в тяжелом состоянии находится в реанимации БСМП. По предварительной информации, в него стреляли из пистолета.

Стрелявший скрылся на автомобиле с еврономерами. По городу объявлен план-перехват.

Напомним, что Михаил "Мультик" Титов стал известен в 2017 году после того, как его задержала Служба безопасности Украины.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко назвал Мультика лидером преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонов, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ якобы установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.