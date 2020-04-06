Медики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской области

Все за единственным исключением заразились на работе.

Медики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской области
Фото: facebook.com/Ternopil.shtabCovid

Больше четверти людей, заразившихся коронавирусом в Тернопольской области, - это медики.

Об этом свидетельствуют данные тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

По состоянию на утро 6 апреля в регионе официально подтвердили 160 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе три летальных.

Из них 44 - это врачи. 35 человек заболели в Монастырисском районе, четыре - в Кременецеом, два - в Залещицком и по одному - в Козовском, Бучачском районах и Тернополе. Все они за единственным исключением заразились на работе.

Напомним, что 17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабинет министров ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.

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