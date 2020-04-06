Более 70% умерших пациентов с COVID-19 в Украине имели сердечно-сосудистые заболевания

Среди всех умерших от осложнений больше женщин, чем мужчин.

Более 70% умерших пациентов с COVID-19 в Украине имели сердечно-сосудистые заболевания
Фото: @lvivVScoronavirus

В Украине из 38 летальных случаев у пациентов с диагностированным COVID-19 более 70% имели сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщили на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Среди всех умерших больше женщин, чем мужчин, а доля лиц возраста от 50 лет составляет 87%.

"Из 1319 подтвержденных случаев 95 - среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Больше всего женщин умерло в возрастной группе 50-59, мужчин - 60-69 лет.

Отмечается, что большинство погибших имели тяжкие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек, легких и ожирение. Общая доля заболеваний составила:

  • 74% - сердечно-сосудистые заболевания;
  • 40% - сахарный диабет;
  • 7,5% - новообразования;
  • 7,5% - заболевания почек;
  • 11% - заболевания легких;
  • 4% - ожирение;
  • 26% - объединенные заболевания.

"Все 38 пациентов были госпитализированы. Также все люди, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, имели позитивный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни", - подытожили в сообщении.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что у большинства из умерших пациентов с диагностированным коронавирусом был сахарный диабет.

По его словам, не во всех летальных случаях пациентов с COVID-19 к смерти привел непосредственно вирус: "Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам".

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