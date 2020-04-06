Кинофестиваль Docudays UA в этом году пройдет онлайн из-за коронавируса

Изначально фестиваль перенесли с конца марта на конец апреля.

Кинофестиваль Docudays UA в этом году пройдет онлайн из-за коронавируса
Фото: Docudays UA

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA состоится онлайн в этом году из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в онлайн-формате он пройдет с 24 апреля по 3 мая.

Все фестивальные показы и онлайн-трансляции будут бесплатными. При желании, каждый зритель может сделать взнос за просмотр на любую сумму.

"Решение сделать онлайн-фестиваль в конце апреля было для нас непростым, – комментирует Виктория Лещенко, программная директорка Docudays UA. – Конечно, ни одно виртуальное событие не заменит физическое. И чувства режиссеров, когда фильмы не попадают на экраны кинотеатров, мы хорошо понимаем. Этот фестиваль – наш акт солидарности с мировым культурным сообществом и способ поддержать наших зрителей и зрительниц во время кризиса".

У фестиваля будет три компонента: публичные онлайн-трансляции дискуссий, лекций и разговоров с режиссерами и критиками на сайте docudays.ua; виртуальный кинотеатр DOCU/SPACE, где будут доступны 50 фильмов из программы фестиваля; эксклюзивные онлайн-события для тех, у кого есть индустриальная аккредитация.

Напомним, 17-й Docudays UA посвящен теме взросления.

Изначально он должен был состояться в конце марта, но из-за коронавируса его перенесли на конец апреля. Поскольку карантин в Украине продлили, как минимум, до 24 апреля, проведение фестиваля в его обычно формате – невозможно.

Отметим, что это не единственное крупное культурное событие в Украине, которое перенесли из-за карантина: "Книжный Арсенал" перенесли на конец августа, равно как и кинофестиваль "Молодость".



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирусВ США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
Блок рекламы


Похожие новости
В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса
Несколько киевлян устроили конфликт с полицией из-за закрытия спортплощадки в ГидропаркеНесколько киевлян устроили конфликт с полицией из-за закрытия спортплощадки в Гидропарке
В Закарпатской области зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Закарпатской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
От коронавируса умер священник из ЗалещиковОт коронавируса умер священник из Залещиков
В Украине от коронавируса скончались 37 человекВ Украине от коронавируса скончались 37 человек
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
У призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской лавры выявили COVID-19 - СМИУ призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской лавры выявили COVID-19 - СМИ
Первую смерть от коронавируса зафиксировали во ЛьвовеПервую смерть от коронавируса зафиксировали во Львове
В Сарнах от коронавируса умер 77-летний мужчинаВ Сарнах от коронавируса умер 77-летний мужчина
Умерших от коронавируса в Киеве будут кремироватьУмерших от коронавируса в Киеве будут кремировать
Последние новости
Подгружаем последние новости