Из Турции прибыл паром с 35 украинцами

Все они пройдут 14-дневную обсервацию.

Из Турции прибыл паром с 35 украинцами
Фото: dpsu.gov.ua

Из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Сегодня из Турции в Украину на пароме "Карасу - Черноморск" прибыли 35 наших соотечественников. Из Турции паром отправился в Украину 4 апреля. А уже сегодня утром его встречали в Черноморском морском торговом порту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Украины смогли вернуться на родину при содействии Министерства иностранных дел, в частности генерального консульства Украины в Стамбуле.

Фото: dpsu.gov.ua

Первыми на борт судна поднялись специалисты Лабораторного центра Министерства здравоохранения на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа. Симптомов коронавируса обнаружено не было. После этого пограничники начали оформление пассажиров.

Фото: dpsu.gov.ua

Все прибывшие подписали соглассие на обязательную обсервацию в течение 14 дней. Место обсервации определит Одесская облгосадминистрация. За состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медики.

Напомним, с 17 марта Украина прекратила авиасообщение с другими странами. Граждане, которые находились за границей, возвращались на родину специальными рейсами.

По состоянию на 27 марта из разных стран эвакуировали 100 000 граждан. По оценкам Госпогранслужбы, на Пасху могут вернуться еще 200 тыс. человек.

После отказа от обсервации некоторых вернувшихся из Вьетнама, Катара и Бали украинцев министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер, кроме редких исключений.

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