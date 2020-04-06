За последние сутки у двух медиков в Киеве подтвердилось заболевание COVID-19

За последние сутки у двух медиков в Киеве подтвердилось заболевание COVID-19

За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, увеличилось еще на 22 человека. Среди них – двое медиков. Всего в Киеве уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции сообщил, что количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 267.

“За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал Виталий Кличко.

Сообщается, что заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В частности, заболели двое медиков. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания – в Киево-Печерской Лавре.

По словам мэра Киева, 9 новых пациентов с заболеванием COVID-19 были госпитализированы в столичные больницы, а 13 – лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

Отметим, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Ранее KV сообщала, что с 6 апреля в Украине вступают в силу новые ужесточенные требования карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим накануне украинское правительство решило ответить на наиболее часто возникающие вопросы у украинцев по поводу новых ужесточившихся требований карантина. Среди прочего, теперь в публичных местах нельзя появляться без маски или респиратора. В то же время посещение парков и скверов полностью под запретом. Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, тоже нельзя. Штрафы за нарушение карантина внушительные – от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен.

Фото: пресс-служба КГГА.


Игорь Бровко, КиевВласть

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