За последние сутки у двух медиков в Киеве подтвердилось заболевание COVID-19
За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, увеличилось еще на 22 человека. Среди них – двое медиков. Всего в Киеве уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции сообщил, что количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 267.
“За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал Виталий Кличко.
Сообщается, что заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В частности, заболели двое медиков. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания – в Киево-Печерской Лавре.
По словам мэра Киева, 9 новых пациентов с заболеванием COVID-19 были госпитализированы в столичные больницы, а 13 – лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.
Отметим, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
Ранее
Фото: пресс-служба КГГА.