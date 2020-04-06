На Киевщине заболевание COVID-19 подтвердили у шестерых детей

По состоянию на 8:00 6 апреля 2020 года в Киевской области зарегистрирован 91 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. Заболевание подтверждено у шестерых детей. За сутки было установлено 3 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевского областного совета.

Как сообщается, на утро 6 апреля на Киевщине зарегистрирован уже 91 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них 6 случае подтверждено у детей. Также сообщается, что в Киевской области зафиксировано 5 летальных случаев.

За последние сутки установлено 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, все больные находятся на амбулаторном лечении (самоизоляции).

Согласно сообщению, лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 зафиксированы в:

Обуховском районе – 31, из них 3 ребенка;Киево-Святошинском районе – 21, из них 2 ребенка;г. Ирпень – 3;пгт. Ворзель – 1;пгт. Гостомель – 1;г. Буча. – 5;с. Коцюбинское – 1;Васильковском районе – 2;Бориспольском районе – 1;г. Борисполь – 7, из них 1 ребенок;г. Белая Церковь – 4;Белоцерковском районе – 1;г. Вышгород – 4;с. Ставище – 1;г. Бровари – 3;Броварском районе – 1;Макаровском районе – 1;г. Фастов – 1;Мироновском районе – 2.

На стационарном лечении на Киевщине находятся 32 человека, на амбулаторном (самоизоляции) – 59 человек.

Также сообщается, что 4 человека выздоровели (21-летняя девушка, г. Бровари, 51-летний мужчина, г Белая Церковь, 34-летняя женщина, с. Дмитровка Киево-Святошинского района, 60-летняя женщина, г. Обухов).

Отмечается, что распределение лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по возрасту следующее:

от 0 до 10 лет – 6 (6,6%);от 11-20 лет – 2 (2,2%);от 21 до 30 лет – 8 (8,8%);от 31 до 40 лет – 20 (22,0%);от 41 до 50 лет – 27 (29,7%);51 до 60 лет – 19 (20,9%);61 до 70 лет – 4 (4,4%),старше 70 лет – 5 (5,5%).

Сообщается также, что в области зарегистрировано 387 человек с подозрением на COVID-19, медицинское наблюдение установлено за 1108 контактными лицами.

Отметим, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Ранее KV сообщала, что с 6 апреля в Украине вступают в силу новые ужесточенные требования карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим накануне украинское правительство решило ответить на наиболее часто возникающие вопросы у украинцев по поводу новых ужесточившихся требований карантина. Среди прочего, теперь в публичных местах нельзя появляться без маски или респиратора. В то же время посещение парков и скверов полностью под запретом. Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, тоже нельзя. Штрафы за нарушение карантина внушительные – от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен.