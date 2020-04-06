Несколько киевлян устроили конфликт с полицией из-за закрытия спортплощадки в Гидропарке

В отделение доставили двух человек.

Несколько киевлян устроили конфликт с полицией из-за закрытия спортплощадки в Гидропарке
Фото: скриншот видео

В киевском Гидропарке произошел конфликт между спортсменами, которые там тренируются, и полицией. В итоге правоохранители задержали двух человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Правовая оценка инциденту будет предоставлена после того, как граждане предъявят любое удостоверение, удостоверяющее их личность... Граждане были приглашены в Днепровское управление полиции. Оценка будет предоставляться после их объяснения", - рассказал представитель полиции диалога в комментарии.

Во время спора с правоохранителями граждане заявляли о нарушении своих конституционных прав, в частности - права на свободу передвижения.

Сообщается также, что полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке, через который можно добраться до спортплощадки под открытым небом.

Фото: Скриношот видео

Напомним, в Киеве, как и по всей стране, введены жесткие ограничения из-за карантина. В городе запрещено находиться в общественных местах без надетого респиратора или защитной маски. За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 17 тысяч гривен.

Мэр столицы Виталий Кличко обнародовал карту заболевания коронавирусом по районах. Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали в Печерском районе.

Ранее во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке.

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