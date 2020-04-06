В Киеве в ближайшие дни прогнозируют повышенную загазованность воздуха
В течение нескольких ближайших дней в столице будет наблюдаться слабый ветер и повышение температуры в приземном слое. Это вызовет накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.
Об этом
“По состоянию на 7:00 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что, как правило, во второй половине дня ситуация будет стабилизироваться. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.
Также в пресс-службе сообщили, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,014 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).
Напомним, что вчера, 5 апреля, продолжающийся пожар в Чернобыльской зоне отчуждения превысил площадь в 100 га. По данным источников
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