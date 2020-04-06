В Херсонской области солдат случайно застрелил сослуживца
В случае доказательства вины, военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы.
В Херсонской области военнослужащий, находясь на посту, случайно застрелил сослуживца из автомата.
Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.
Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 414 УК - нарушения правил обращения с оружием, причинившее смерть.
"По предварительной информации, около 19:00 5 апреля, находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего, в результате чего пострадавший погиб", - сообщили в ГБР.
В случае доказательства вины, военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в одной из воинских частей, дислоцирующейся во Львовской области, военнослужащий по контракту, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал старшину.