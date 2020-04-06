В Закарпатской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Первую пациентку, которой установили диагноз COVID-19 выписали из областной инфекционной больницы накануне. Сегодня стало известно, что последний, третий подряд лабораторный тест на полимеразную цепную реакцию показал у нее негативный результат на коронавирус. Ее признали полностью вылечившейся.

В то же время от COVID-19 умерла другая женщина, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. "Суспільне" пишет, что умершей был 71 год. Она находилась в Иршавской районной больнице.

Еще двое больных в Закарпатской области находятся в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 35 жителей Закарпатской области, в том числе за сутки - у семи.

Напомним, что по состоянию на 9:00 6 апреля Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения подтвердил 38 летальных исходов от коронавируса. Всего заболели 1319 человек.