От коронавируса умер священник из Залещиков

Инфекцию у него выявили еще в марте.

В Тернопольской области в понедельник от коронавируса умер 57-летний священник из города Залещики.

Об этом сообщил тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

"Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер", - сообщили в штабе.

Это третий летальный случай от коронавируса в Тернопольской области.

2 апреля умерла 57-летняя женщина в Козовой, а 25 марта стало известно о смерти 68-летнего жителя Монастырисского района. 9 марта этот мужчина был на похоронах в селе Швейков, где также находился умерший сегодня священник из Залещиков.