В зоопарке Нью-Йорка тигр заразился коронавирусом от человека

На данный момент неизвестно, как заболевание будет развиваться.

В зоопарке Нью-Йорка тигр заразился коронавирусом от человека
Архивное фото
Фото: wikimedia.org

Первый в природе случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к дикому животному выявлен в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке. Речь идет о четырехлетней малайской тигрице Наде.

Об этом сообщила администрация зоопарка в воскресенье, 5 апреля, передает Deutsche Welle.

Сухой кашель, которым сопровождается вызываемое вирусом заболевание, появился у Нади и ее сестры Азул, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов. Тесты на наличие возбудителя показали положительный результат.

Руководство зоопарка предполагает, что животное заразилось от одного из смотрителей, у которого на тот момент отсутствовали симптомы заболевания. Звери по-прежнему активны, несмотря на снижение аппетита, подчеркнули в зоопарке.

На данный момент неизвестно, как заболевание будет развиваться. Администрация зоопарка ожидает полного выздоровления животных.

Напомним, случай с тигрицей - не первое подтверждение передачи нового вируса от человека к животному. Так, в марте в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина. А в Гонконге аналогичный случай произошел с двумя собаками.

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