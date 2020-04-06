В Украине от коронавируса скончались 37 человек

Общее число инфицированных выросло до 1308-ми.

В Украине от коронавируса скончались 37 человек
Фото: Макс Требухов

Число жертв COVID-19 в Украине выросло до 37-ми. В течение дня 5 апреля в Украине подтвердили 57 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет 1308 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

В общем в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19 (+5 в течение дня). 28 человек (+3 за тот же период), переболевшие коронавирусной болезнью, уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 5 апреля, сообщалось о 1251 лабораторно подтвержденном случае COVID-19 в стране.

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