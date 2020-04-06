В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы

Это первый летальный случай от COVID-19 в области.

В Черниговской области 5 апреля от коронавирусной болезни COVID-19 умер мужчина, который накануне пытался убежать из больницы.

Об этом сообщили в областной полиции.

Отмечается, что в ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого был клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение.

"С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - говорится в сообщении.

По данным на утро воскресенья, 5 апреля, в Черниговской области лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом.

Село Комаровка Борзнянского района и город Корюковка признаны очагами распространения инфекционного заболевания в области.

Ранее сообщалось, что первую смерть от коронавируса зафиксировали во Львове.

Вчера от коронавируса умер 77-летний мужчина в Сарнах Ровенской области.

В субботу также стало известно о смерти 48-летнего жителя Бердичева и 62-летнего водителя "скорой" из Старой Выжевки.