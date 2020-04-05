Двое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотации

Их состояние тяжелое.

Двое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотации
Фото: ru.korupciya.com

В Черновицкой областной детской больнице двое детей с подозрением на коронавирус находятся в реанимации в тяжелом состоянии на кислородной дотации. Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

"В медицинских учреждениях области по состоянию на 5 апреля, находятся трое пациентов в критическом состоянии, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. Помощь им оказывают в соответствии с действующими протоколами", - заявили в ОГА.

Так, в реанимационном отделении областной клинической больницы находятся трое больных COVID-19 и двое с подозрением. Двух больных подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), остальные - на кислородной дотации.

Еще трое пациентов находятся в реанимации Глыбокской центральной районной больницы. У одного из них коронавирус уже диагностировали, у другого лишь подозрение. Третий пациент попал в больницу ночью в тяжелом состоянии, сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Также трое пациентов находятся в реанимации Черновицкой городской больницы №1. Они в стабильно тяжелом состоянии. В двух уже подтвердили заболевание коронавирусом, третьего проверяют.

Кроме того, в Сторожинецкую центральную районную больницу госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус. У всех пациентов - пневмония.

Напомним, Черновицкая область занимает первое место по распространению коронавируса. По последним данным, подтверждено 225 случаев коронавируса, умерли пять человек. 4 апреля в области ввели комендантский час на двое суток.

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