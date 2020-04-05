У одного мужчины экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат.

В Ивано-Франковске в больницах умерли три человека с пневмонией. Об этом сообщил городской глава Руслан Марцинкив, пишет местное издание Курс.

В Городской больнице №1 умер 61-летний мужчина из Криховцов, у которого был положительный экспресс-тест на COVID-19. В Центральной городской клинической больнице умерли две женщины.

"Мы не знаем был ли это коронавирус. Это женщина 76-лет, у которой было онкозаболевание параллельно с пневмонией. И женщина, которой 72 года. Ожидаем ПЦР-исследования и будем знать", - сказал Марцинкив.

На сегодня в больнице №1 находятся 57 пациентов с подозрением, из них - трое тяжелых, двое - на ИВЛ.

В ЦГКБ находится 128 пациентов, у которых подозревают коронавирус. Из них - шесть на ИВЛ, два пациента - в очень тяжелом состоянии.

Марцинкив отметил, что большинство больных - пожилые люди.

По состоянию на утро 5 апреля в Ивано-Франковской области выявлено 105 случаев коронавирусной болезни. Пять людей умерли.