В Ивано-Франковске в больницах умерли три человека с пневмонией

У одного мужчины экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат.

В Ивано-Франковске в больницах умерли три человека с пневмонией
Фото: sprotyv.info

В Ивано-Франковске в больницах умерли три человека с пневмонией. Об этом сообщил городской глава Руслан Марцинкив, пишет местное издание Курс.

В Городской больнице №1 умер 61-летний мужчина из Криховцов, у которого был положительный экспресс-тест на COVID-19. В Центральной городской клинической больнице умерли две женщины.

"Мы не знаем был ли это коронавирус. Это женщина 76-лет, у которой было онкозаболевание параллельно с пневмонией. И женщина, которой 72 года. Ожидаем ПЦР-исследования и будем знать", - сказал Марцинкив.

На сегодня в больнице №1 находятся 57 пациентов с подозрением, из них - трое тяжелых, двое - на ИВЛ.

В ЦГКБ находится 128 пациентов, у которых подозревают коронавирус. Из них - шесть на ИВЛ, два пациента - в очень тяжелом состоянии.

Марцинкив отметил, что большинство больных - пожилые люди.

По состоянию на утро 5 апреля в Ивано-Франковской области выявлено 105 случаев коронавирусной болезни. Пять людей умерли.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирусВ США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
Блок рекламы


Похожие новости
В мире 1,1 млн человек заболели коронавирусом, умерли - почти 60 тыс.В мире 1,1 млн человек заболели коронавирусом, умерли - почти 60 тыс.
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1096, умерли 28 человекКоличество больных коронавирусом в Украине возросло до 1096, умерли 28 человек
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
В Киеве от коронавируса умерли две женщиныВ Киеве от коронавируса умерли две женщины
От коронавируса в мире умерли свыше 53 000 человекОт коронавируса в мире умерли свыше 53 000 человек
Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн, умерли более 50 тыс. человекЧисло случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн, умерли более 50 тыс. человек
В Ивано-Франковске подтвердили пятую смерть от коронавирусаВ Ивано-Франковске подтвердили пятую смерть от коронавируса
В Черновицкой области умерли двое пациентов с коронавирусомВ Черновицкой области умерли двое пациентов с коронавирусом
В Ивано-Франковске умерла роженица, приехавшая из ПольшиВ Ивано-Франковске умерла роженица, приехавшая из Польши
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирусВ Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
Последние новости
Подгружаем последние новости