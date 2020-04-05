У призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской лавры выявили COVID-19 - СМИ

У призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19. При этом несколько дней назад Павел провел службу, на которой присутствовали глава РПЦ в Украине Онуфрий, митрополит Антоний (Паканич), олигарх и нардеп “Оппозиционного блока” Вадим Новинский. Также там присутствовал первый заместитель глава Офиса президента Украины Сергей Трофимов, который занимается вопросами религии.

Об этом KV стало известно из сообщения “Религиозной правды” со ссылкой на источники в окружении митрополита.

Согласно данным источников, у 58-летнего настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита РПЦ в Украине Павла обнаружили коронавирус. Три дня назад митрополиту стало плохо, позже у него диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.

Примечательно, что несколько дней назад Павел провел службу, на которой присутствовали глава РПЦ в Украине Онуфрий, митрополит Антоний (Паканич), олигарх и нардеп “Оппозиционного блока” Вадим Новинский.

Также там присутствовал первый заместитель глава Офиса президента Украины Сергей Трофимов, который занимается вопросами религии.

Отмечается, что Павел ранее критиковал украинскую власть за призывы ограничить религиозные обряды во время карантина из-за распространения коронавируса.

В своем обращении к верующим настоятель Лавры призвал часто посещать церкви, поскольку причиной вспышки коронавируса, по его мнению, “есть человеческий грех”.

4 апреля на официальном сайте Лавры появилось сообщение, что священнослужителей Киево-Печерской лавры протестировали на коронавирус. Вместе со всеми лабораторное исследование и медицинский осмотр прошел и наместник Павел, но жалоб на самочувствие у него не было.

Позже 4 апреля Киево-Печерская лавра опубликовала объявление, что оперативно закрывается на карантин. И все службы отныне будут проводиться исключительно в закрытом режиме без допуска верующих.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей всех религиозных конфессий соблюдать ограничения, введенные в связи с карантином, и не проводить мероприятий с большим скоплением людей. Это касается и празднования Пасхи.

Фото: “Религиозная правда”