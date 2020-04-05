Кличко обнародовал статистику инфицирования в Киеве по районам

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали на Печерске.

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал карту заболевания коронавирусом по районах.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали в Печерском районе - 41. В Соломенском районе подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.

За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни выявили в Дарницком районе - 7, в Подольском и Шевченковском - по 4, в Деснянском, Печерском и Соломенском - по 3, в Голосеевском - один случай.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 31 новый случай коронавируса. Тест на COVID-19 по состоянию на утро 5 апреля показал положительный результат у 245 жителей столицы.

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