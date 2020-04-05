Масштабный пожар происходит в подземном коллекторе на Крещатике (фото, видео)

В ночь на воскресенье, 5 апреля, на столичном Крещатике произошел масштабный пожар в подземном коллекторе. Горят электрические кабеля под высоким напряжением. Из-за высокого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 05:14 спасателям был разрешен первый допуск от ДТЭК "Киевские электросети". В 08:40 пожарные локализовали пожар. Работы по обесточиванию электрических кабелей и ликвидация их воспламенения продолжаются.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве .

В воскресенье, 5 апреля, в 01:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7. По прибытии на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения.

Отмечается, что лля обесточивания электрических проводов были вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет".

Из-за высокого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 05:14 спасателям был разрешен первый допуск от ДТЭК "Киевские электросети".

В 08:40 пожарные локализовали пожар.

Работы по обесточиванию электрических кабелей и ликвидация их воспламенения продолжаются. Аварийные службы постепенно выдают разрешение на ликвидацию тех или иных участков с напряжением кабелей 220 В, 380 В, 10 кВ и 35 кВ.

Только после получения письменного разрешения от дежурных "Киевэнерго" и КП "Киевгорсвет" пожарные приступают к ликвидации пожара на определенном участке коллектора.

Для ликвидации данной чрезвычайной ситуации задействованы 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве .

Как сообщала KV , 30 марта утром возник пожар по ул. Квитки-Основьяненко, 36. Огонь охватил трехэтажный частный дом. К тушению пожара привлекалось 30 человек спасателей ГСЧС и 5 единиц техники.

Напомним, 25 марта утром в одном из расположенных в Гидропарке кафе произошел масштабный пожар. Для тушения было задействовано 8 единиц специальной техники и 35 спасателей.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве