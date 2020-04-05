В Украине значительно возросло количество заболевших COVID-19
По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине было зафиксировано 1 225 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Еще утром 4 апреля этот показатель составлял 1 029 случаев. По итогам 4 апреля зафиксировано 32 смерти от вируса и 25 выздоровлений.
Об этом
Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине было 1 225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Всего 25 человек уже выписаны – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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Напомним, на период карантина богослужения в Киево-Печерской лавре будут совершать в закрытом режиме. Верующие смогут смотреть онлайн видеотрансляции богослужений.
Фото: соцсети