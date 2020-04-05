ПЦУ отреагировала на ужесточение запрета на проведение религиозных собраний

Священнослужители просят власти уточнить, начиная с какого количества участников мероприятие считается "массовым".

ПЦУ отреагировала на ужесточение запрета на проведение религиозных собраний
Фото: pomisna.info

Православная Церковь Украины отреагировала на усиление карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса, которые вступают в силу с 6 апреля.

"По состоянию на 4 апреля оснований для общего запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек нет", - указывается в обнародованном пресс-службой Киевской митрополии разъяснении. Таким образом, в ближайшее воскресенье, 5 апреля, все богослужения в храмах ПЦУ будут происходить в соответствии с нормами, прописанными последним решением Синода.

Относительно требований со стороны представителей органов полиции начиная с 4 апреля "прекратить проведение богослужений", подчеркивается, что изменения в порядок карантина вводятся с 6 апреля, поэтому сегодня действуют правила, которые были введены ранее. "Очевидно, что требования не могут основываться на нормах, не вступивших в действие", - отмечают в поместной церкви.

Сообщается, что 4 апреля состоялось совещание путем телеконференции между Всеукраинским Советом церквей и религиозных организаций и руководителем Национальной полиции Украины генералом полиции Игорем Клименко.

"В ходе совещания господин Клименко сообщил, что проведение богослужений в храмах с соблюдением санитарных карантинных норм и участием не более 10 человек - не запрещается. Вместе с тем постановление КМУ налагает запрет на передвижение, что на практике будет ограничивать возможность мирян приходить в храмы", - говорится в сообщении.

Представители церквей и религиозных организаций обратились к властям с предложением в ближайшее время предоставить общие разъяснения и указания на места о порядке выполнения карантинных ограничений, "ведь сейчас видно, что есть существенная разница в их трактовке". В частности, речь идет о пункте 7 постановления Кабмина, который предусматривает запрет с 6 апреля "массовых религиозных мероприятий", однако священнослужители считают необходимым разъяснение, "начиная с какого количества участников мероприятие считается «массовым»".

Сообщается, что Киевская митрополия проводит и в дальнейшем намерена вести диалог с властями относительно выполнения требований карантина способом, который не будет предусматривать полного прекращения богослужений.

Как сообщалось, Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участников.

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