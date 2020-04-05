В Сарнах от коронавируса умер 77-летний мужчина

Мужчина был госпитализирован 27 марта, находился на ИВЛ.

В Сарнах от коронавируса умер 77-летний мужчина
Фото: vz.kiev.ua

В Сарненской центральной районной больнице от коронавируса умер 77-летний мужчина, житель села Чудель.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на главного санитарного врача Ровенской области Романа Сафонова.

Скончавшийся пациент находился в больнице с 27 марта, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таким образом, по состоянию на 4 апреля в области пять летальных случаев. Это все жители Сарненского района: три женщины из села Тынное, мужчина из Немовичей и мужчина из села Чудель. Им было 61, 58, 62, 66 и 77 лет соответственно.

Также известно, что коронавирус 3 апреля подтвердили у двух работников реанимации районной больницы. По словам главврача, они на самоизоляции, их состояние близкое к удовлетворительному.

Напомним, что в субботу также стало известно о смерти 48-летнего жителя Бердичева и 62-летнего водителя "скорой" из Старой Выжевки.

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