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2020-04-05
В Черновцах на улице застрелили мужчину
Пострадавший умер во время операции.
Фото: cv.npu.gov.ua
В Черновцах выстрелом из огнестрельного оружия смертельно ранили 33-летнего местного жителя.
Об этом сообщила местная полиция.
Стрельба произошла в субботу на улице Воробкевича. Пострадавшего доставили в больницу с ранением живота, он умер во время оказания медицинской помощи.
Фото: cv.npu.gov.ua
Сотрудники полиции начали поиски стрелявшего. Открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.