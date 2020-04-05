В Черновцах на улице застрелили мужчину

Пострадавший умер во время операции.

Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновцах выстрелом из огнестрельного оружия смертельно ранили 33-летнего местного жителя.

Об этом сообщила местная полиция.

Стрельба произошла в субботу на улице Воробкевича. Пострадавшего доставили в больницу с ранением живота, он умер во время оказания медицинской помощи.

Фото: cv.npu.gov.ua

Сотрудники полиции начали поиски стрелявшего. Открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.

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