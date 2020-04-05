Лабораторный тест не выявил коронавирус у третьей женщины, умершей в роддоме Ивано-Франковска

Лабораторный тест не выявил коронавирус у женщины, умершей в роддоме Ивано-Франковска 1 апреля.

Об этом в субботу сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Женщина, которая умерла в городском родильном доме, у нее не выявили коронавируса ПЦР-системой. Это свидетельствует о том, что женщина умерла по другой причине", - рассказал он в фейсбуке.

Неожиданно скончавшаяся женщина была на 36-й неделе беременности. Врачи провели родоразрешение, ребенка поместили в реанимацию под круглосуточным наблюдением. Его состояние - средней тяжести.

На вскрытии у женщины выявили пневмонию и поэтому заподозрили коронавирус.

Перед этим, 30 марта, в находящемся по соседству областном перинатальном центре после родов умерла 37-летняя женщина из Болехова. В этот же день умерла 60-летняя жительница Коломыи, которая поступила в гинекологическое отделение на операцию. У обеих подтвердили коронавирус.

Также 1 апреля подтвердили коронавирус еще у одной беременной. Заболели и несколько медработников перинатальных центров.