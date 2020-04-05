В Полтаве завели дело на посетителя супермаркета, швырнувшего монеты в кассира

Мужчине предъявили подозрение в хулиганстве.

?В Полтаве завели дело на посетителя супермаркета, швырнувшего монеты в кассира
Фото: pl.npu.gov.ua

Полтавская полиция открыла уголовное производство в отношении местного жителя за то, что он швырнул монеты в кассира супермаркета со словами: "Насобирала 20 гривен по рублю и тычет".

Об этом говорится на сайте полиции.

Хамское поведение 49-летнего мужчины, который к тому же был без маски в общественном месте, засняли на видео и выложили в социальных сетях. Полиция заинтересовалась этим происшествием и открыла производство по ч.1 ст. 296 - хулиганство.

"Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть из мелких монет. Реакция Полтавской Полиции не заставила себя ждать - данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство. Дальше свое слово должен сказать суд", - прокомментировал в фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Мужчине, который уже признал свою вину, может грозить денежный штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что с 2018 года в Украине начался процесс замены бумажных банкнот низкого номинала монетами. С тех пор появились монеты номиналом 1 гривна, 2 гривны и 5 гривен. 10-гривневую монету планируют ввести в обращение в середине 2020 года.

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