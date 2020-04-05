В Киево-Печерской лавре объявили о закрытом режиме проведения богослужений

На период карантина богослужения в Киево-Печерской лавре будут совершать в закрытом режиме. Верующие смогут смотреть онлайн видеотрансляции богослужений.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте Киево-Печерской лавры.

“В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией и Причащением Христовых Таин)”, – говорится в сообщении.

В лавре обратились к прихожанам с просьбой с пониманием отнестись к данной ограничительной мере.

Отмечается, что, как и прежде, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

“Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвование, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры”, – говорится в сообщении.

Напомним, что в первые дни карантина в Киево-Печерской лавре, где богослужения проводят священники Украинской православной церкви Московского патриархата, призывали верующих продолжать посещать религиозные службы. Тогда введение карантинных мер они назвали “безумными велениями”.

Также KV сообщала, что Кабинет министров Украины в рамках противодействия распространению коронавируса запретил с 6 по 24 апреля находиться в общественных местах без документов, удостоверяющих личность, и маски или респиратора, даже если они изготовлены самостоятельно. При этом правительство запретило посещать парки и прибрежные зоны и установило, что лица 60-летнего возраста и старше нуждаются в самоизоляции. А любые массовые мероприятия (в т.ч. религиозные) до 24 апреля запрещены.

Фото: сайт Киево-Печерской лавры