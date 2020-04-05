В Киево-Печерской лавре объявили о закрытом режиме проведения богослужений
На период карантина богослужения в Киево-Печерской лавре будут совершать в закрытом режиме. Верующие смогут смотреть онлайн видеотрансляции богослужений.
Об этом
“В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с
В лавре обратились к прихожанам с просьбой с пониманием отнестись к данной ограничительной мере.
Отмечается, что, как и прежде, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.
“Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвование, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры”, – говорится в сообщении.
Напомним, что в первые дни карантина в Киево-Печерской лавре, где богослужения проводят священники Украинской православной церкви Московского патриархата, призывали верующих продолжать посещать религиозные службы. Тогда введение карантинных мер они назвали “безумными велениями”.
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Фото: сайт Киево-Печерской лавры