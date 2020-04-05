Певица Pink переболела коронавирусом и пожертвует $1 млн в фонды по борьбе с ним

Она раскритиковала власти США за то, что не у всех есть возможность сдать анализы на заражение.

Певица Pink переболела коронавирусом и пожертвует $1 млн в фонды по борьбе с ним
Фото: скриншот

Американская певица Алиша Бет Мур, выступающая под псевдонимом Pink, заявила в субботу, что вылечилась от COVID-19 и намерена пожертвовать $1 млн в фонды по борьбе с ним.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего терапевта был доступ к тестам, и мой оказался положительным", - написала она на своей странице в твиттере.

По ее словам, два дня назад они снова сдали анализы, их результаты оказались отрицательными. Певица заявила, что на протяжении болезни ее семья оставалась дома и соблюдала рекомендации врача. Она раскритиковала власти США за то, что не у всех граждан страны есть возможность сдать анализы на заражение.

Певица также заявила, что направит по $1 млн своих личных средств в фонды в Филадельфии и в Лос-Анджелесе на помощь медработникам и для борьбы с коронавирусом.

Напомним, США занимают первое место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Там зафиксированы 273 880 инфицированных и 7 087 летальных исходов.

Ранее коронавирусом переболел Том Хэнкс и его супруга и жена премьер-министра Канады Софи Трюдо.

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