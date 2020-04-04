На Волыни от COVID-19 скончался водитель "скорой"

Он был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

На Волыни от COVID-19 скончался водитель "скорой"
Фото: https://www.volyn24.com/

В Волынской области 3 апреля от COVID-19 умер водитель "скорой". Об этом сообщается на сайте Волынской ОГА.

"У водителя скорой Старовыжевский центральной районной больницы, который вчера умер, ПЦР анализ подтвердил коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Издание "Волынские новости" пишет, что 62-летний мужчина почувствовал симптомы вируса несколько дней назад, обратился к семейному врачу и лечился дома. Его состояние ухудшилось. Мужчину госпитализировали сначала в больницу в Ковеле, где сделали ПЦР-тест. 2 апреля больного перевели в Волынскую областную инфекционную больницу. Вечером 3 апреля он умер.

Предварительно известно, что мужчина имел контакт с родственником, который вернулся из-за границы. Вероятно, именно он и был источником заражения.

По состоянию на утро 4 февраля в Волынской области подтверждено 17 случаев COVID-19. По данным издания Волынские новости, из них - 12 медиков. Среди сотрудников больницы в Луцке - 8 инфицированных. После первого случая инфицирования утром 1 апреля диагноз подтвердился у еще одного врача и трех медсестер, а вечером того же дня - еще у троих врачей.

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