От коронавируса умер 48-летний житель Бердичева

Его госпитализировали 23 марта, со 2 апреля мужчина находился в состояние медикаментозного сна.

От коронавируса умер 48-летний житель Бердичева
Фото: https://www.facebook.com/pg/berdychivlikarnja

В субботу, 4 апреля, от COVID-19 умер житель Бердичева. Об этом сообщили на сайте Житомирской ОГА.

"Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Сегодня утром перестало биться сердце бердичевлянина 1972 года рождения, которого госпитализировали в Бердичевскую городскую больницу", - сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

Мужчину доставили в больницу 23 марта. 2 апреля больного ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы улучшить работу легких, которые не справлялись с коронавирусом. Он находился на искусственной вентиляции легких.

Напомним, первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована в Житомирской области - 13 марта умерла 71-летняя пенсионерка из Радомышля.

По состоянию на утро 4 апреля в Житомирской области зарегистрировано девять лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине подтверждено 1096 случаев инфицирования и 28 смертей.



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