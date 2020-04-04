5 голливудских звезд, которые не окончили школу

5 голливудских звезд, которые так и не окончили школу

Образование, безусловно, очень важно для будущей жизни. Но у каждого правила есть исключения. 5 звезд Голливуда, которые сегодня зарабатывают миллионы, о них знает весь мир, на самом деле даже не освоили курс средней школы.

1. Шарлиз Терон

В школе Шарлиз Терон была серой мышкой, которую дразнили ее одноклассники. В какой-то момент она решила всем доказать, что способна на многое. Шарлиз бросила учебу в школе и стала моделью. Позже судьба привела ее в кинематограф.

5 голливудских звезд, которые не окончили школу
2. Эмма Стоун

Когда юной школьнице предложили сыграть в комедийном фильме "SuperПерцы", она без раздумий перестала посещать школу. После съемок в ленте Эмма собралась замуж, и ей уже было не до учебы…

5 голливудских звезд, которые не окончили школу
3. Джон Траволта

Джону надоело учиться в возрасте 16-ти лет. В 17-ть он уже был в Нью-Йорке, где искал возможность пробиться в мир кино. И да, он ее нашел, поэтому в школу так и не вернулся.

5 голливудских звезд, которые не окончили школу
4. Кристен Стюарт

Звезда "Сумерек" даже до старшей школы не дотянула. Кристен попала в мир кино благодаря своему отцу в возрасте 9 лет. С тех пор начала постоянно пропускать школьные занятия, так что с образованием у Стюарт далеко не все в порядке.

5 голливудских звезд, которые не окончили школу
5. Дэниэл Рэдклифф

Знаменитый Гарри Поттер с 11 лет учился только в школе чародейства и волшебства Хогвартс. А вот в обычной среднеобразовательной школе Дэниэла практически не видели.

5 голливудских звезд, которые не окончили школу

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильма "Зеленая миля", голливудский актер Том Хэнкс вместе с супругой заразились коронавирусом. Позже пара рассказала, что им пришлось пережить.


Шевченко Лилия, Тудей

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