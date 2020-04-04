Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1096, умерли 28 человек
60% инфицированных - люди в возрасте от 30 до 59 лет.
По состоянию на 10 утра 4 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1096 случаев COVID-19, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая. Об этом сообщили в Минздраве.
60% инфицированных - люди в возрасте от 30 до 59 лет, 20,7% - от 60 до 100 лет.
В Украине зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.
География коронавируса выглядит так:
- Винницкая область - 66 случаев;
- Волынская область - 17 случаев;
- Днепропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 9 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 28 случаев;
- Ивано-Франковская область - 94 случая;
- Кировоградская область - 19 случаев;
- Киев - 195 случаев;
- Киевская область - 77 случаев;
- Львовская область - 14 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 26 случаев;
- Полтавская область - 8 случаев;
- Ровенская область - 31 случай;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 206 случаев;
- Черкасская область - 61 случай;
- Черниговская область - 5 случаев.
Напомним, по данным на утро 3 апреля количество инфицированных коронавирусом в стране составило 942. За сутки госпитализировали 79 человек, из них - 5 детей. Сообщалось, что умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели.