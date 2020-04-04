Коронавирус в Украине: статистика на восемь утра 4 апреля

Коронавирус в Украине, несмотря на все усилия властей, медиков и общества, все-таки наращивает статистику. Так, только за минувшие сутки, 3 апреля, в Украине зафиксировано 175 новых случаев заболевания этой, крайне опасной, инфекцией.

Таким образом, на утро сегодняшнего дня, 4 апреля, в нашем государстве было клинически подтверждено 1072 случая. 27 наших соотечественников, которым поставили этот диагноз, увы, умерли. Но есть и утешительная цифра: 22-м украинцам уже удалось излечиться от коронавируса. В их крови после лечения не осталось возбудителя этой болезни.

Если брать в разрезе последних суток, то за сутки 3 апреля умерло семеро наших соотечественников и выздоровело трое.

Тем временем, мировой показатель заболеваемости COVID-19 тоже за прошлые сутки преодолел печальный рубеж. Так, по данным сайта Worldometers, на начало этих суток в мире насчитывалось уже более миллиона человек, у которых обнаружили коронавирус. Их численность составляла – 1 091 332 человека. Болезнь унесла жизни 58 524 жителей нашей планеты. Показатель тех, кто уже выздоровел, выше, чем цифра умерших, и это дает нам всем надежду. Итак, на сегодня уже 228 038 жителей Земли смогли преодолеть эту инфекцию.

Лидируют по количеству заболевших на сегодня Соединенные Штаты. В десятку стран с наибольшей численностью больных входят также: Италия, Испания , Германия, Китай , Франция, Иран , Великобритания, Турция и Швейцария.

Напомним, если будет наблюдаться динамика снижения заболеваемости, то карантин в Украине в конце апреля будет ослаблен. Его оставят только для студентов, школьников и пенсионеров. В то же время транспорт, промышленность и другие виды деятельности будут постепенно восстанавливать работу.