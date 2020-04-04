Киев уверенно лидирует по количеству админпротоколов за нарушение режима самоизоляции

Киев уверенно лидирует по количеству админпротоколов за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции полицейские составили полторы сотни админпротоколов. Киев лидирует среди регионов Украины, опережая Винницкую область в 3,5 раза.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы МВД.

Сообщается, что сотрудники Нацполиции уделяют особое внимание гражданам, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19

“Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой”, – сказано в сообщении.

За нарушение режима самоизоляции в Киеве было составлено 64 админпротокола. На втором месте – Винницкая область, в которой было составлено 18 админпротоколов, и Черновицкая с 17 админпротоколами.  В Киевской области было составлено всего 2 админпротокола за нарушение режима самоизоляции.

Отметим, МВД сообщает о 153 составленных в Украине админпротоколах, в то время как сумма перечисленных по регионам админпротоколов равняется 150.

Всего же за нарушение правил карантина в Украине было составлено 3 566 админпротоколов. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на сумму более 272 тыс. гривен.

Кроме того, по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий, открыто 44 уголовных производства.

Пресс-служба МВД сообщила, что на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан, и совместно с медиками несет службу на 229 карантинных постах.

Напомним, Кабмин в рамках противодействия распространению коронавируса запретил с 6 по 24 апреля находиться в общественных местах без документов, удостоверяющих личность, и маски или респиратора, даже если они изготовлены самостоятельно. При этом правительство запретило посещать парки и прибрежные зоны и установило, что лица 60-летнего возраста и старше нуждаются в самоизоляции. А любые массовые мероприятия (в т.ч. религиозные) до 24 апреля запрещены. 

Фото: Прямой

КиевVласть 


Александр Кравченко, КиевВласть

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