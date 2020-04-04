Киев уверенно лидирует по количеству админпротоколов за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции полицейские составили полторы сотни админпротоколов. Киев лидирует среди регионов Украины, опережая Винницкую область в 3,5 раза.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы МВД .

Сообщается, что сотрудники Нацполиции уделяют особое внимание гражданам, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19.

“Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой”, – сказано в сообщении.

За нарушение режима самоизоляции в Киеве было составлено 64 админпротокола. На втором месте – Винницкая область, в которой было составлено 18 админпротоколов, и Черновицкая с 17 админпротоколами. В Киевской области было составлено всего 2 админпротокола за нарушение режима самоизоляции.

Отметим, МВД сообщает о 153 составленных в Украине админпротоколах, в то время как сумма перечисленных по регионам админпротоколов равняется 150.

Всего же за нарушение правил карантина в Украине было составлено 3 566 админпротоколов. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на сумму более 272 тыс. гривен.

Кроме того, по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий, открыто 44 уголовных производства.

Пресс-служба МВД сообщила, что на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан, и совместно с медиками несет службу на 229 карантинных постах.

Напомним, Кабмин в рамках противодействия распространению коронавируса запретил с 6 по 24 апреля находиться в общественных местах без документов, удостоверяющих личность, и маски или респиратора, даже если они изготовлены самостоятельно. При этом правительство запретило посещать парки и прибрежные зоны и установило, что лица 60-летнего возраста и старше нуждаются в самоизоляции. А любые массовые мероприятия (в т.ч. религиозные) до 24 апреля запрещены.

Фото: Прямой