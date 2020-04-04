Коронавирус подтвердили у паломника-хасида из США, который скончался в Умани

Лабораторный центр Минздрава подтвердил коронавирусную инфекцию COVID-2019 у умершего в Умани паломника-хасида.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

"Мужчина - гражданин США , прибыл из Лондона 11.03.2020, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на данный момент установлены 50 контактных лиц, находящихся на самоизоляции", - написал Бондар в фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что мужчина имел тяжелую сопутствующую патологию, "несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации".

Роман Боднар добавил, что в связи с летальным случаем от COVID-2019 в Умани усилили меры безопасности, в частности патрулирование. Глава ОГА призвал горожан не нарушать карантинные мероприятия и напомнил об ответственности за их нарушение.

По состоянию на утро 3 апреля в Черкасской области коронавирус был подтвержден у 55 человек.

Умань является местом паломничества евреев-хасидов, которые считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле основателя брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахмана.