Пассажирку, которая прилетела из Бангкока и нарушила самоизоляцию, оштрафовали на 17 тыс. гривен

Местом самоизоляции женщина указала квартиру дедушки и бабушки в Николаеве, а сама встречалась с друзьями в Киеве.

Пассажирку, которая прилетела из Бангкока и нарушила самоизоляцию, оштрафовали на 17 тыс. гривен
Иллюстративное фото
Фото: facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Пассажирке рейса PS1172, который 29 марта прилетел в Киев из Бангкока, выписали штраф на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина.

Об этом сообщил заместитель заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что по прибытию в Украину Ладимира Басова подписала личное обязательство, в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции. Однако в качестве адреса, где Ладимира обещала быть на самоизоляции, она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве.

"Вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть заражёнными коронавирусом, что она могла подцепить в аэропорту Бангкока или в самолёте от других пассажиров во время многочасового перелёта", - рассказал замминистра МВД.

Антон Геращенко отметил, что факт нарушения режима самоизоляции Басова задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях, "что возмутило многих пользователей ставших делать ей замечания".

Сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли место жительство женщины и вручили ей протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тысяч гривен.

Ранее сегодня сообщалось, что за нарушение самоизоляции в Украине выписали более 150 админпротоколов.

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