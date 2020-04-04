Дворники и слесаря Святошинского района массово уходят в безоплатные отпуска
Мэра Киева Виталия Кличко просят вмешаться в работу жилищно-эксплуатационных хозяйств Святошинского района. Причина – тотальный уход дворников и слесарей в отпуск, якобы из-за отсутствия денег на выплаты. В Управляющей компании по обслуживанию жилого фонда Святошинского района подтверждают, что финансирование действительно ограничено, но в отпуска люди идут по собственному желанию, опасаясь за свое здоровье.
Как стало известно
В нем сказано, что 20 марта директором коммунального предприятия “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинская района города Киева” Василием Григоренко был выдан
Как рассказал
“Речь идет о коллективе около 1500 человек, которых большими группами отправляют в отпуск за свой счет без выплат. Многие соглашаются, потому что не хотят потерять работу. При этом дворников и слесарей катастрофически не хватает – на 20 домов может быть один слесарь в то время, как за каждым должен быть закреплен один дом. Меня возмутило, что посмотрев декларации руководства КП, я увидел огромные зарплаты и премии. При этом ни одному техническому работнику не дали доплаты. В конце года был куплен служебный автомобиль, хотя потребности в этом не было, старый был в отличном состоянии”, – говорит он.
По словам Костромина, после того, как он озвучил эти данные, в социальных сетях в его адрес посыпались угрозы.
В свою очередь, директор коммунального предприятия “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинского района города Киева” Василий Григоренко рассказал
“У нас действительно есть проблемы с финансированием, поскольку мы не берем деньги из бюджета, нам платят жители, а сейчас ситуация сложная. Но заявления о том, что я заставляю работников брать безоплатный отпуск – это неправда. Да, многие работники уходят в отпуска, но по собственному желанию, я не могу запретить. Дворники сейчас тоже, можно сказать, на передовой. У многих семьи, люди боятся за свое здоровье, у кого-то – началась пора огородов. Хотя предприятие и так чувствует нехватку кадров”, – отметил он в комментарии
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