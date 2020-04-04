Дворники и слесаря Святошинского района массово уходят в безоплатные отпуска

Мэра Киева Виталия Кличко просят вмешаться в работу жилищно-эксплуатационных хозяйств Святошинского района. Причина – тотальный уход дворников и слесарей в отпуск, якобы из-за отсутствия денег на выплаты. В Управляющей компании по обслуживанию жилого фонда Святошинского района подтверждают, что финансирование действительно ограничено, но в отпуска люди идут по собственному желанию, опасаясь за свое здоровье.

Как стало известно KV , 3 апреля глава общественного объединения “Координационный совет Антикоррупционного форума Деснянского района города Киева” Анатолий Гуньков направил обращение мэру Киева Виталию Кличко.

В нем сказано, что 20 марта директором коммунального предприятия “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинская района города Киева” Василием Григоренко был выдан приказ №15, в результате которого значительная часть техперсонала учреждений районного ЖКХ была принудительно отправлена в отпуск за свой счет.

Как рассказал KV экс-директор КП “РЭО-6” Валерий Костромин, дворников и слесарей поочередно отправляют в безоплатный отпуск на 10 дней якобы из-за того, что на зарплаты не хватает финансирования.

“Речь идет о коллективе около 1500 человек, которых большими группами отправляют в отпуск за свой счет без выплат. Многие соглашаются, потому что не хотят потерять работу. При этом дворников и слесарей катастрофически не хватает – на 20 домов может быть один слесарь в то время, как за каждым должен быть закреплен один дом. Меня возмутило, что посмотрев декларации руководства КП, я увидел огромные зарплаты и премии. При этом ни одному техническому работнику не дали доплаты. В конце года был куплен служебный автомобиль, хотя потребности в этом не было, старый был в отличном состоянии”, – говорит он.

По словам Костромина, после того, как он озвучил эти данные, в социальных сетях в его адрес посыпались угрозы.

В свою очередь, директор коммунального предприятия “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинского района города Киева” Василий Григоренко рассказал KV , что приказ выдал в соответствии с инструкциями Кабинета Министров.

“У нас действительно есть проблемы с финансированием, поскольку мы не берем деньги из бюджета, нам платят жители, а сейчас ситуация сложная. Но заявления о том, что я заставляю работников брать безоплатный отпуск – это неправда. Да, многие работники уходят в отпуска, но по собственному желанию, я не могу запретить. Дворники сейчас тоже, можно сказать, на передовой. У многих семьи, люди боятся за свое здоровье, у кого-то – началась пора огородов. Хотя предприятие и так чувствует нехватку кадров”, – отметил он в комментарии KV .

Напомним, как ранее писала KV , в 2018 году в Киеве не хватало более 4 тысяч дворников и уборщиков лестничных клеток. При этом во всех 10 районах Киева работало 4,6 тыс. дворников и уборщиков лестничных клеток.