Дворники и слесаря Святошинского района массово уходят в безоплатные отпуска

Дворники и слесаря Святошинского района массово уходят в безоплатные отпуска

Мэра Киева Виталия Кличко просят вмешаться в работу жилищно-эксплуатационных хозяйств Святошинского района. Причина – тотальный уход дворников и слесарей в отпуск, якобы из-за отсутствия денег на выплаты. В Управляющей компании по обслуживанию жилого фонда Святошинского  района подтверждают, что финансирование действительно ограничено, но в отпуска люди идут по собственному желанию, опасаясь за свое здоровье. 

Как стало известно KV, 3 апреля глава общественного объединения “Координационный совет Антикоррупционного форума Деснянского района города Киева” Анатолий Гуньков направил обращение мэру Киева Виталию Кличко

В нем сказано, что 20 марта директором коммунального предприятия “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинская района города Киева” Василием Григоренко был выдан приказ №15, в результате которого значительная часть техперсонала учреждений районного ЖКХ была принудительно отправлена в отпуск за свой счет. 

Как рассказал KV экс-директор КП “РЭО-6” Валерий Костромин, дворников и слесарей поочередно отправляют в безоплатный отпуск на 10 дней якобы из-за того, что на зарплаты не хватает финансирования. 

“Речь идет о коллективе около 1500 человек, которых большими группами отправляют в отпуск за свой счет без выплат. Многие соглашаются, потому что не хотят потерять работу. При этом дворников и слесарей катастрофически не хватает – на 20 домов может быть один слесарь в то время, как за каждым должен быть закреплен один дом. Меня возмутило, что посмотрев декларации руководства КП, я увидел огромные зарплаты и премии. При этом ни одному техническому работнику не дали доплаты. В конце года был куплен служебный автомобиль, хотя потребности в этом не было, старый был в отличном состоянии”, – говорит он. 

По словам Костромина, после того, как он озвучил эти данные, в социальных сетях в его адрес посыпались угрозы.

В свою очередь, директор коммунального предприятия “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинского района города Киева” Василий Григоренко рассказал KV, что приказ выдал в соответствии с инструкциями Кабинета Министров. 

“У нас действительно есть проблемы с финансированием, поскольку мы не берем деньги из бюджета, нам платят жители, а сейчас ситуация сложная. Но заявления о том, что я заставляю работников брать безоплатный отпуск – это неправда. Да, многие работники уходят в отпуска, но по собственному желанию, я не могу запретить. Дворники сейчас тоже, можно сказать, на передовой. У многих семьи, люди боятся за свое здоровье, у кого-то – началась пора огородов. Хотя предприятие и так чувствует нехватку кадров”, – отметил он в комментарии KV

Напомним, как ранее писала KV, в 2018 году в Киеве не хватало более 4 тысяч дворников и уборщиков лестничных клеток. При этом во всех 10 районах Киева работало 4,6 тыс. дворников и уборщиков лестничных клеток.

Фото: zavodska-ra.zp.ua


Виктория Билоус, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирусВ США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирусВ Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области подтверждено 52 случая заболевания COVID-19 (список по районам)В Киевской области подтверждено 52 случая заболевания COVID-19 (список по районам)
В каких городах и районах Киевской области обнаружены зараженные коронавирусом (список)В каких городах и районах Киевской области обнаружены зараженные коронавирусом (список)
В парках Святошинского района Киева нашествие клещейВ парках Святошинского района Киева нашествие клещей
Субботние продовольственные ярмарки 14 марта пройдут во всех районах Киева (адреса)Субботние продовольственные ярмарки 14 марта пройдут во всех районах Киева (адреса)
В полиции заявили о массовом "минировании" КиеваВ полиции заявили о массовом "минировании" Киева
Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа из карабинаСуд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа из карабина
Студенты из Киева массово отравились на форуме в МариуполеСтуденты из Киева массово отравились на форуме в Мариуполе
Полиция открыла дело из-за массового заболевания гепатитом в черниговской школеПолиция открыла дело из-за массового заболевания гепатитом в черниговской школе
В Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний пареньВ Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний парень
В мукачевской школе произошло массовое отравление, три ребенка в реанимацииВ мукачевской школе произошло массовое отравление, три ребенка в реанимации
Последние новости
Подгружаем последние новости