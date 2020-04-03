В Фастове готовят общежитие для врачей

Власти Фастова начали подготовку помещений для обустройства общежития для врачей, которые будут работать с заболевшими COVID-19. Общежитие для медиков обустраивают в здании бывшей железнодорожной больницы в Фастове.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевского областного совета.

Как сообщается, в Фастове начали готовить помещения для обустройства общежития для медиков, которые будут работать с пациентами, заболевшими COVID-19.

“Разворачиваем общежитие для врачей, которые, при необходимости, будут работать с больными COVID-19. На третьем этаже здания бывшей железнодорожной больницы сделан косметический ремонт, оборудован туалет и душевые комнаты”, – рассказал городской голова Фастова Михаил Нетяжук.

Мэр Фастова также поблагодарил все, кто присоединился к работам по обустройству общежития. Особенно он выделил вклад сотрудников городских учреждений образования, которые провели в помещениях уборку.

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 3 марта 2020 года официально подтверждено 70 случаев заболевания COVID-19. В том числе заболели 4 ребенка (3 в пгт Козин и 1 в с. Лесники).

Фото: пресс-служба Киевского облсовета.