Названы лауреаты театральной премии "Киевская пектораль"

В этом году ее провели в дистанционном режиме.

Департамент культуры Киевской городской государственной администрации дистанционно провел театральную премию "Киевская пектораль". Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Вся страна переживает нелегкие времена, но наша позиция неизменна: мы продолжаем работать, пусть и в новом формате. Вручение премии уже многие годы является одним из важнейших событий в культурном пространстве Киева - и мы просто не имеем права лишать страну этого волшебного действа! Эта премия является старейшей и самой уважаемой в театральной жизни страны", - отметила директор департамента культуры Диана Попова.

Лауреатами премии "Киевская пектораль" по итогам 2019 года стали:

"За лучший драматический спектакль" - Андрей Курков "Серые пчелы", режиссер-постановщик Виталий Малахов (Киевский академический драматический театр на Подоле);

"За лучшее музыкальный спектакль" - Эндрю Липпа "Семейка Аддамсов", режиссер-постановщик Кестутис Стасис Якштас (Киевский национальный академический театр оперетты);

"За лучший детский спектакль" - Оксана Дмитриева по сказкам Сергея Козлова "Сказка для маленького зайчика", режиссер Оксана Дмитриева (Киевский академический театр кукол);

"За лучший камерный спектакль (малой сцены) - Панас Мирный "Лимеривна", режиссер-постановщик Иван Урывский (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко);

"За лучшую режиссерскую работу" - Иван Урывский, спектакль по Панасу Мирному "Лимеривна" (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко);

"За лучшее исполнение мужской роли" - Роман Халаимов - роль Александра Аметистова, администратора, в спектакле по Михаилу Булгакову "Зойкина квартира" (Киевский академический драматический театр на Подоле);

"За лучшее выполнение женской роли" - Оксана Прасолова - роль Мортисии Аддамс в спектакле Эндрю Липпа "Семейка Аддамсов" (Киевский национальный академический театр оперетты);

"За лучшее выполнение мужской роли второго плана" - Константин Костишин - роль Калевы в спектакле по пьесе "Человечный человек" Сиркку Пелтолы "Гарантия 2 года" (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра);

"За лучшее выполнение женской роли второго плана" - Лариса Трояновская - роль Манюшки, горничной Зои, в спектакле по Михаилу Булгакову "Зойкина квартира" (Киевский академический драматический театр на Подоле);

"За лучшую сценографию" - Сергей Маслобойщиков в спектакле по мотивам драмы-феерии Леси Украинки VERBA (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко);

"За лучшую музыкальную концепцию спектакля" - автор оригинальной музыки Александр Бегма, в спектакле по мотивам драмы-феерии Леси Украинки VERBA (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко);

"За лучшее пластическое исполнение спектакля" - либретто, хореография, постановка Рады Поклитару в балете по мотивам повести Николая Гоголя "ВИЙ" (Академический театр " Киев Модерн-балет");

"За лучший актерский дебют" - Артем Плендер за ряд ролей (студент училища культуры Витя, стилист-визажист-модель Маркус Модел, оператор-видеоинженер Иван, стриптизер, он же студент Андрюша) в спектакле по Татусе Бо и Руслану Горовому "Бери от жизни все" (Киевский академический театр "Золотые ворота");

"За лучший режиссерский дебют" - Татьяна Матасова, спектакль по Михаилу Коцюбинскому "Тени забытых предков" (Киевский академический театр украинского фолькльора "Берегиня").

"В поздравлении лауреатов приняли участие известные актеры, режиссеры, представители СМИ : Евгений Нищук, Петр Качанов, Янина Соколова, Раду Поклитару, Даша Малахова, Вячеслав Довженко, Алексей Кужельный, Ирма Витовская, Ахтем Сейтаблаев, Инна Мирошниченко, Александр Крыжановский, Влада Билозоренко, Богдан Бенюк, Богдан Струтинский, Андрей Билоус, Стас Жирков", - добавили в КГГА.

Напомним, что "Киевская пектораль" была основана в 1992 года, является старшей театральной премией на постсоветском пространстве.