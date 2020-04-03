В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве

В городе Боярка под Киевом ротвейлер загрыз человека.

Как сообщает пресс-служба полиции, пострадавший мужчина умер от укусов на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала рваная рана правой голени с повреждением сосудов.

Полицейские установили, что 32-летняя хозяйка пса выгуливала его без поводка и намордника, несмотря на то что порода ротвейлер считается потенциально опасной.

Ей предъявили подозрение в совершении преступления по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса - убийство по неосторожности. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, что это уже второй подобный случай с начала года. В феврале ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка в одном из сел Харьковской области.