Киевская мэрия назвала больницы "второй волны" для приема пациентов с коронавирусом

Они будут задействованы, если не будут справляться больницы "первой волны".

Киевская городская государственная администрация определила больницы "второй волны" для госпитализации людей с коронавирусом. Они будут задействованы, если не будут справляться больницы "первой волны".

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Пациентов с подозрением на #Covid-19# в первую очередь принимают больницы «первой волны». Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больницы", - рассказал Поворозник.

Больницами "второй волны" станут:

перепрофилированные корпуса Александровской клинической больницы (Шелковичная улица

Киевская городская клиническая больница №3 (улица Петра Запорожца);

перепрофилированные отделения Киевской городской клинической больницы №4 (Соломенская улица);

Киевская городская клиническая больница №5 (улица Отдыха);

Киевская городская клиническая больница №6 (Рижская улица);

Киевская городская клиническая больница №8 (улица Кондратюка);

Киевская городская клиническая больница №10 (Голосеевский проспект);

Киевская городская клиническая больница №17 (Лабораторный переулок).

Напомним, что на прошлой неделе Министерство здравоохранения определило список из 240 больниц, которые в первую очередь будут принимать пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. В Киеве таких больниц семь.

В этих больницах предусмотрены 4,1 тысяча мест для изоляции больных и 67 тысяч койко-мест. Есть около 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких. Общее количество сотрудников - 5855 врачей (инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, педиатров).

Если этого не хватит, в Минздраве не исключают увеличения количества больниц, задействованных в лечении инфицированных.

По состоянию на утро 3 апреля в Украине заболели 942 человека, из них 19 вылечились, а 23 умерли.