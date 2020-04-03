Полиция задержала мужчину, напавшего на журналистов в Гидропарке

Спортсмен кричал на камеру, что ему "ничего не будет".

Полиция задержала мужчину, напавшего на журналистов в Гидропарке
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Киевская полиция задержала мужчину, напавшего на журналистов в Гидропарке.

Им оказался житель Броваров 1965 года рождения, говорится на сайте ГУ НП в Киеве.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина, который мешал снимать сюжет о соблюдении правил карантина на спортивных площадках, толкал оператора и матерился.

Этот факт расследуют по ч.2 ст.345-1 - угроза или насилие в отношении журналиста.

"Гражданин, напавший вчера на журналистов съёмочной группы телеканала «ЗИК», задержан. Тот самый, что вчера кричал: «Мне плевать на закон» и «Мне за это ничего не будет». Полиция свою работу выполнила. Далее дело за судом", - прокомментировал задержание замминистра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке.

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