В Броварах из-за подпала травяного настила произошел пожар на овощехранилище (фото, видео)

В Броварах из-за подпала травяного настила произошел пожар на овощехранилище (фото, видео)

В четверг, 2 апреля, в Броварах на Киевщине огонь от горящего травяного настила перекинулся на здание овощехранилища площадью около 700 квадратных метров. Спасателям для тушения пожара пришлось задействовать 12 единиц техники и 48 человек личного состава.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области.

Как сообщается, сообщение о пожаре на улице Москаленко в Броварах поступило спасателям в 16:30.

По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных караулов было установлено, что горит помещение овощехранилища площадью 700 кв.м. Как оказалось, огонь от возгорания травяного настила перекинулся на помещение склада.

Согласно сообщению, к 17:00 возгорание складского здания на площади 700 кв.м и травяного настила площадью 1000 кв.м было локализовано, а в 18:32 пожар был полностью ликвидирован.

Всего на тушении пожара было задействовано 12 пожарно-спасательных автомобилей и 48 человек личного состава.

Отметим, что в Киеве и Киевской области участились пожары в экосистемах. Так, например, только за одни сутки, 31 марта, столичные пожарные 10 раз выезжали тушить пожары на открытых территориях. Пожарные связывают участившиеся случаи возгораний в природных экосистемах с весенней активностью людей, которые выезжают на дачи и пикники, либо начали деятельность на приусадебных участках и пытаются сжечь сухостой.

Как сообщала KV, на минувшей неделе на Киевщине было зафиксировано пять случаев повреждения воздушных линий энергоснабжения  из-за самовольного поджога сухостоя местными жителями.

Кроме того, в Киевской области начались возгорания торфа. Бойцы ГСЧС утром 2 апреля выезжали на ликвидацию возгораний торфа в четырех районах Киевщины.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

В Броварах из-за подпала травяного настила произошел пожар на овощехранилище (фото, видео)
В Броварах из-за подпала травяного настила произошел пожар на овощехранилище (фото, видео)
В Броварах из-за подпала травяного настила произошел пожар на овощехранилище (фото, видео)
В Броварах из-за подпала травяного настила произошел пожар на овощехранилище (фото, видео)
В Броварах из-за подпала травяного настила произошел пожар на овощехранилище (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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