?В столичном Гидропарке напали на съемочные группы двух телеканалов при подготовке репортажей о карантине

В Киеве на территории Гидропарка напали на съемочные группы двух телеканалов во время подготовки ими репортажей о соблюдении киевлянами запрета на посещение парков во время карантина. Правоохранители открыли два уголовные производства.

По данным прокуратуры Киева , предварительно установлено, что во время съемок один из мужчин, который находился на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился из-за замечания журналистов о том, что он нарушает карантин. Затем он напал на первую съемочную группу и повредил их технику.

Через некоторое время на эту спортплощадку приехали журналисты другого телеканала и начали снимать репортаж на ту же тему. На них напал другой неизвестный мужчина, применив физическую силу к журналистке и повредив съемочную технику.

В результате столкновений телесные повреждения получили двое журналистов и оператор. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, а также сообщили приметы нападавших. Сейчас правоохранители пытаются их задержать.

По фактам инцидентов начали два уголовных производства. Первое - по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Второе - по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Нападающим грозит до 3 лет лишения свободы, а за угрозы или насилие - до 5 лет тюрьмы.