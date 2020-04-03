В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус

Мужчина продавал необходимые для борьбы с COVID-19 медикаменты с большой наценкой.

В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
Фото: korrespondent

В США правоохранители задержали продавца масок, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что болен COVID-19. У него изъяли около 192 000 респираторных масок №95 и большой запас других дефицитных медикаментов которые он продавал с большой наценкой, пишет CNN.

43-летний Барух Фельдхейм был арестован после того, как он якобы кашлял на агентов ФБР и сказал им, что у него есть коронавирус. Позднее выяснилось, что он дал ложные показания, поскольку болезни у него не обнаружили. В судебных документах прокуратура утверждала, что Фельдхайм продавал респираторы N95 врачам и медсестрам по завышенным ценам, вплоть до накрутки в 700%.

Все изъятые медикаменты раздали работникам здравоохранения в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Департамент здравоохранения использовал свои полномочия в соответствии с Законом об оборонном производстве, чтобы пойти на этот шаг.

Прокуроры Министерства юстиции в Ньюарке обвинили Фельдхейма в нападении на федеральных чиновников и ложных показаниях правоохранительным органам.

Согласно судебным документам, Фельдхайм хранил медикаменты в ремонтной мастерской в Ирвингтоне, штат Нью-Джерси, где содержалось достаточно материалов для оснащения всей больницы. Об этом сообщил врач, который приобрел маски у Фельдхайма.

Агенты ФБР сообщили, что конфисковали, кроме респираторов, почти 600 000 медицинских перчаток, 130 000 хирургических и других масок, халаты, дезинфицирующие полотенца, сажевые фильтры и дезинфекторы.

"Это самая неамериканская вещь, о которой я могу думать прямо сейчас, во время кризиса, когда кто-нибудь берет материалы, которые, как он знает, нужны, на передовой и выводит их из цепочки поставок, прячет их и пытается продать их в наценке", - сказал главный федеральный прокурор Нью-Джерси Крэйг Карпенито.

Напомним, в Украине полиция открыла около 30 уголовных производств за мошенничество при продаже средств индивидуальной защиты.

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