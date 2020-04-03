Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн, умерли более 50 тыс. человек

Свыше 210 тысяч заболевших - выздоровели.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн, умерли более 50 тыс. человек
В одной из больниц Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: hi-news.ru

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило отметку в один миллион человек.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 50 тысяч. Свыше 210 тысяч заболевших - выздоровели.

Такие данные приводит статистический сайт Worldometer, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщают европейские СМИ, с начала вспышки в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) новый коронавирус затронул 203 государства.

Рекордное количество выявленных случаев заражения вирусом насчитывается в США - свыше 235 тыс., более 5,6 тысяч заразившихся скончались.

Также одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран является Италия. В стране зафиксировано самое высокое количество летальных исходов пациентов с коронавирусом - более 13,9 тысяч. Между тем, количество выявленных зараженных в Италии составляет более 115 тысяч.

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